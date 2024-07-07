Британское издание UK Defence Journal со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным офицера ВВС страны рассказало о шпионских самолетах и БПЛА, кружащих над Черным морем.

Он сообщил, что сразу несколько натовских самолетов AWACS действуют в международном воздушном пространстве над нейтральными водами. Они вычисляют пуски российских ракет и сразу же отправляют информацию штабам ПВО для использования против этих боезарядов средств противовоздушной обороны. Именно поэтому украинские ВС знают, куда летит тот или иной боеприпас.

Однако подобное получается не со всеми русскими ракетами, отметил источник. Так, “Цирконы” и “Кинжалы” летят настолько быстро, что засечь их получается далеко не всегда. Но даже если шпионские самолеты обнаруживают цель, они не успевают уведомить о ней ПВО Украины, так как к тому моменту гиперзвуковые боезаряды уже поражают выбранные объекты.