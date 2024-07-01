Американский рэпер Канье Уэст прилетел в российскую столицу вместе со своей супругой, дизайнером и моделью Бьянкой Цензори. Пара прибыла в Россию на день рождения известного дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Такую информацию передает Телеграм-канал SHOT со ссылкой на подругу российского модельера.

Канье Уэст встретился в воскресенье с Рубчинским, и они вместе прогулялись по улицам Москвы. Однако Бьянка Цензор не была замечена в их компании. Очевидцы заметили рэпера в различных локациях российской столицы, но он был без жены. По всей вероятности, рэпер решил оставить супругу в гостинице.

После публикации видеозаписи прогулки Канье по Москве, пользователи начали оставлять шуточные комментарии, называя причины, почему рэпер был без супруги. Многие пошутили, что модель не смогла найти подходящий наряд для прогулки по российским улицам среди своей повседневной одежды.

Бьянка Цензори известна своим предпочтением гулять в общественных местах в чрезмерно откровенных нарядах. Фишкой ее образа являются ультракороткие полупрозрачные топы и колготки, надетые на голое тело без белья.