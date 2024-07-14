Бывший президент США Барак Обама высказался в поддержку Дональда Трампа, пострадавшего из-за стрельбы во время своего выступления перед избирателями. Инцидент произошел в штате Пенсильвания.

По словам Обамы, в демократическом обществе не может быть места насилию. И хотя обстоятельства происшествия пока не установлены, нужно радоваться, что все закончилось благополучно для кандидата на высший пост в государстве.

Также в поддержку Трампа высказались его соперница на прошлых выборах и экс-президент США Хиллари и Билл Клинтон. Они также написали, что в Америке не должно быть места насилию и пожелали кандидату скорейшего выздоровления.

43-й президент США Джордж Буш поблагодарил за мгновенное реагирование Секретную службу, а также отметил, что Трамп, к счастью, находится в безопасности “после трусливого нападения”.

Кандидат в президенты США находился на сцене, когда неизвестный открыл стрельбу. Трампу выстрелом задело ухо, нападающего ликвидировали сотрудники Секретной службы. Предполагается, что в диверсии участвовал еще один человек, но кто он, пока неизвестно.