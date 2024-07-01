Великобритания во время испытания средств ядерного сдерживания в этом году столкнулась с неудачей. И как отметили авторы издания The New Yorker, такие результаты создают серьезные риски для государства.

В феврале текущего года Соединенное Королевство осуществило неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II. Ракета была запущена с атомной подводной лодки HMS Vanguard. Во время запуска ракеты произошел сбой. Причина заключалась в поломке ускорителей. По итогу произошел аварийный выход ракеты из подлодки, завершившийся ее падением.

Как отметил экс-адмирал Алан Уэст, данный исход было легко предугадать, так как ядерная инфраструктура Великобритании является устаревшей. Атомная подводная лодка H MS Vanguard стоит на вооружении британской армии уже целых 30 лет. По его словам, существует очень большая необходимость заменить подводные лодки на модернизированные варианты. Также требуется замена ракет и прочих составляющих ядерной системы Великобритании.