Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства по вопросам безопасности Дэн Джарвис заявил, что в Кремле могут предпринять ответные меры в отношении Лондона за военную помощь киевскому режиму. Поэтому Британии следует более осмотрительно принимать решения о передачи военной помощи на Украину.

Таким образом, Джарвис прокомментировал слова нового британского премьер-министра Кира Стармера, разрешившего Киеву бить по глубинным территориям Российской Федерации. Он заявил, что Лондону следует «очень осторожно» решать подобные вопросы.

«Конечно, мы должны принимать меры против этого, и, конечно, мы должны быть невероятно осторожны», – заявил Джарвис.

По слова замминистра, оказанная военная помощь Украине Великобританией показывает, что королевство играет очень важную роль в этом конфликте.

Напомним, новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство будет и дальше поддерживать Украину, обеспечивая ее всей необходимой помощью. Он заявил, что переданное Киеву британское оружие ВСУ могут использовать не только в оборонительных целях, но и «в соответствии с международным гуманитарным правом».

Но как именно оно будет применяться в оборонительных целях, решать должен Киев самостоятельно, резюмировал Стармер. Таким образом, он дал понять, что Британия не будет препятствовать ударам ВСУ по российским территориям.