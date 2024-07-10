Военнослужащие российской армии родом из Сахалина записали кадры из зоны проведения специальной военной операции, на которых они возвращаются с боевого задания на УАЗе, переданным им земляками. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Народный Фронт. Сахалинская область».

«Легендарный отечественный внедорожник помогает бойцам на Донецком направлении решать много задач на линии боевого соприкосновения», – подписали опубликованные кадры авторы Телеграм-канала.

Отечественный внедорожник был приобретен, подготовлен и отправлен на фронт за средства, собранные фондом «Все для победы!». Теперь автомобиль помогает военнослужащим российской армии выдвигаться на позиции, перевозить грузы и личный состав, а также эвакуировать раненых с поля боя.

Ранее в Сети появилось видео, на котором боец 47-й отбельной механизированной бригады сдался в плен российским военнослужащим благодаря найденной в лесу российской листовке с подробной инструкцией.