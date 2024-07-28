Российские бойцы начали перехватывать видеосигнал с украинских дронов, чтобы отслеживать место их взлета и позиции операторов. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал экс-командир подразделения связи в зоне СВО в позывным «Калина».

По его словам, перехватом сигнала с дрона противника занимается специалисты из подразделений радиоэлектронной разведки (РЭР). Российский бойцы научили перехватывать картинку с дронов противника для определения маршрутов следования беспилотников, передвижения передовых подразделений ВСУ, а также для определения позиций операторов для их дальнейшего уничтожения.

«В общем, система становится умнее», – резюмировал боец «Калина», занимающийся в настоящее время конструированием дронов.

Напомним, что осенью прошлого года в зоне СВО российские военные начали применять новый роботизированный комплекс для обнаружения снайперов противника под названием «Сосна-Н». Установка способна сканировать пространство вокруг в автоматическом режиме и обнаруживать встречное наблюдение с помощью оптических устройств, передавая оператору координаты цели.