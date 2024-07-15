В ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции российские бойцы ликвидировали 29-летнего наемника из Канады, вступившего в ряды ВСУ, Джозефа Малика Уэдлера с позывным «Элвис». Об этом сообщают авторы Телеграм-канала TrackANaziMerc.

Уэдлер родился в Онтарио и с детства мечтал о военной карьере, поэтому в юношеские годы посещал лагерь «Воздушные кадеты», находящийся под патронатом ВВС Канады. На родине канадец занимался переборкой двигателей, а также обслуживал сложную технику. Отправившись на Украину с гуманитарной целью Уэдлер решил вступить в ряды украинской армии.

На родине похороны наемника были организованы «Королевским канадским легионом». Данная организация занимается поддержкой ветеранов армии Канады и членов их семей. Российские бойцы ликвидировали канадца еще 10-го июня, однако о его смерти стало известно только сейчас. Точная информация о месте ликвидации канадского наемника ВСУ отсутствует.