Военнослужащие российской армии, входящие в состав группировки войск «Запад», смогли занять более выгодные позиции на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, а также нанести огневое поражение пяти украинским бригадам, включая 12-ю бригаду специального назначения «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Подразделения армии России нанесли серию ударов в окрестностях населенных пунктов Купянск, Синьковка, Петропавловка в Харьковской области, Макеевка в ЛНР и Торское в ДНР, ликвидировав личный состав формирований 14-й, 30-й, 44-й механизированных бригад ВС Украины, 110-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения националистического формирования «Азов».

В результате боевых действий противник потерял один танк, восемь единиц автомобильного транспорта, буксируемую гаубицу М777 производства США, две САУ «Гвоздика», буксируемое артиллерийское орудие Д-20, а также до 495 военнослужащих.