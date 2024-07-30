Российские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции на Украине, записали видеообращение. Они потребовали, чтобы приехавшие на территорию РФ мигранты соблюдали российские законы. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Zаписки Vетерана».

В своем видеообращении, бойцы напомнили, что Россия является многонациональной страной, и они уважают каждого ее жителя. Но они выразили очень сильное возмущение по поводу новостей с участием мигрантов о грабежах, изнасиловании женщин, нападениях на участников СВО, прибывших в отпуск.

«И если кто-либо полагает, что он в праве не соблюдать законы нашей великой страны России, нашей Родины, если он полагает, что может пренебрегать общественными и этическими нормами, которые складывались веками в нашем государстве, то ему не место среди нас, не место в великой стране…», – заявил один из бойцов на видео.

Также российские военнослужащие призвали мигрантам присоединиться к ним в зоне СВО.