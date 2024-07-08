Сформированный из добровольцев, отряд специального назначения «Вега» ВС РФ сжигает бронетехнику противника в зоне проведения специальной военной операции на протяжении двух лет. Новосибирские бойцы принимали участие в освобождении Авдеевки, где стали самым эффективным подразделением по сжиганию бронетехники ВСУ. С добровольцами 24-й бригады спецназа ВС РФ в зоне СВО пообщался корреспондент издания «Аргументы и Факты».

По словам командира роты спецназа с позывным «Рич», их подразделение одним из первых в зоне СВО начало массового применять FPV-дроны. При этом многим нюансам приходилось обучаться самостоятельно. Однако первые успехи по борьбе с бронетехникой ВСУ пришли в боях под Красным Лиманом.

«Есть у нас один боец с позывным “Кот”. Изначально он работал в расчете АГС, но затем решил попробовать свои силы в FPV. Оказался очень способным», – рассказал командир с позывным «Рич».

На одном из направлений боец с позывным «Кот» довел противника практически до истерики. В течение нескольких часов ему удалось уничтожить ударами FPV-дронов десять единиц бронетехники ВС Украины. В результате украинские водители-механики просто отказывались выполнять боевые задачи. За данные заслуги боец «Кот» был награжден медалью «За отвагу», а его командир «Рич» отмечен Орденом Мужества.