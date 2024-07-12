Украинский блогер Карпенков “воспел” в своих записях 5-ю штурмовую бригаду ВСУ, отметив, что подразделение взяло в плен двоих бойцов чеченского спецназа. При этом сами они не сдавались, а получили контузии в бою и были захвачены в полубессознательном состоянии.

Хвастливый пост украинского блогера прокомментировал министр печати и национальной политики Чечни Ахмед Дудаев. Он рассказал, что спецназовцы уже ведут охоту на боевиков 5-й штурмовой бригады, причем делают это вполне успешно. В подтверждение своих слов министр выложил видео, сделанное на фоне пленных украинских военнослужащих.

“По ходу 5-я штурмовая бригада почти заканчивается… Несите следующих. У нас уже больше военнопленных этого подразделения, чем есть на Украине. Братья объявили на них охоту, и первые результаты налицо”, – добавил Дудаев.

Один из украинских военных на записи рассказал, что штурмовой бригаде была поставлена задача по зачистке территории. Однако подразделение само попало под зачистку, с которой чеченские бойцы справляются более успешно.