Виктор Мануэль Ривера Ботелло и Фавио Стеван Родригес Корреа, прибывшие на Украину из Колумбии и вступившие в ряды ВСУ, ликвидированы в зоне специальной военной операции, рассказал военный эксперт Борис Рожин. Он также отметил, что на данный момент уничтожено не менее 85 колумбийских “солдат удачи”, едущих в украинскую армию, чтобы заработать денег.

Рожин отметил, что Виктор Мануэль Ривера Ботелло участвовал в боевых действиях с июля 2023 года. До поступления на службу в ВСУ он был кадровым военным в своей стране. О втором наемнике известно, что прибыл он на Украину в марте текущего года.

В дополнение к этой информации, стало известно о действиях хакерской группировки RaHDit. Они раскрыли данные более чем 3200 наёмников, присоединившихся к ВСУ. Среди них, по утверждениям хакеров, значительное количество лиц с судимостями и представителей ЛГБТ-сообщества, что в России рассматривается как экстремистская деятельность.