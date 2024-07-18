Примета “присесть на дорожку” остается наиболее популярной у российских туристов. 74 процента участников исследования сервиса “Яндекс Путешествия” рассказали, что в обязательном порядке ее соблюдают.

Целью исследования было выяснить, насколько суеверны российские путешественники и верят ли они в приметы. Оказалось, что да.

На втором месте еще одна давняя примета – около 40 процентов туристов не возвращались за забытыми дома вещами, чтобы не спугнуть удачу в дороге.

Замыкает тройку самых популярных примет любование перед зеркалом на выходе из дома. Эту традицию соблюдают 38 процентов участников опроса.

20% никому не раскрывают планы по поездке на отдых, 8% никогда не отправляются в путешествие в пятницу, 13-го числа, а еще 5% – не начинают отпуск с понедельника. 3 процента россиян не фотографируются перед путешествием, так как это тоже плохая примета.