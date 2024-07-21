Подразделения украинской армии без боя сдали мощный укрепрайон, расположенный между населенными пунктами Прогресс и Лозоватское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Шепот Фронта».

«Противник бросил огромный опорник, практически линия Мажино и бежал… Армия России выравнивает красиво линию фронта», – пишут авторы Телеграм-канала.

По предварительным данным, боевики украинской армии бежали из мощного укрепрайона, расположенного между населенными пунктами Лозоватское и Прогресс. Подразделения российской армии заняли большое количество лесопосадок, а также смогли выйти к дороге.

Глубина прорыва украинской обороны составила 2,5 километра, а ширина практически 2 километра. Таким образом российская армия смогла с минимальными потерями освободить еще около 4 квадратных километров земель Донбасса.

Ранее эксперт Дандыкин заявил о необходимости освободить населенный пункт Красногоровка перед решающей битвой за Донбасс.