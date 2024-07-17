Российские бойцы смогли выбить противника с занимаемых им позиций на северо-востоке Часова Яра. Выжившие боевики ВСУ бежали с ранее занимаемых позиций вглубь городской застройки. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

«Десантники выбили противника из северо-восточной части Часова Яра», – сообщает источник издания.

По его словам, ВСУ понесли колоссальные потери в живой силе на северо-востоке Часова Яра, поэтому выжившие украинские боевики решили бежать с ранее занимаемых позиций вглубь городской застройки. Источник отмечает, что штурмовые подразделения ВС РФ успешно форсировали канал Северский Донец – Донбасс с фланга, застав противника врасплох.

Ранее стало известно о ликвидации нескольких офицеров СБУ в Киеве во время ракетного удара по командному пункту. Информационное агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщило об ударе ВС РФ по украинской столице, в результате которого ранение получил заместитель главы СБУ.