Ситуация в Часовом Яре остается стабильно сложной и напряженной для украинской армии, рассказал СМИ военнослужащий ВСУ с позывным “Шизик”,

Он пояснил, что российские войска уже прошли микрорайон “Канал”, сейчас они надежно закрепились в лесном массиве и готовы продолжать наступательные действия.

ВСУ вряд ли способны сдержать натиск российской армии и поэтому скорее всего они продолжат отступать, постепенно сдавая город.

Часов Яр, по мнению экспертов, станет для ВС РФ ключом к Славянску и Краматорску.

Ранее стало известно о мощном ударе ракетой Х-38 по двухэтажному зданию, в котором обосновались боевики ВСУ. Боезаряд прошил насквозь крышу дома и разорвался внутри, уничтожив противника.