Сдавшийся в плен украинский военнослужащий Вячеслав Задорин рассказал, почему добровольно решил сложить оружие. По словам украинского бойца, во время ожесточенных сражений в районе населенного пункта Синельниково, российские военные предложили солдатам ВСУ сдаться в плен добровольно.

Военнопленный рассказал, что на фронте он оказался не по собственному желанию, а в результате насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования – украинский военкомат). Задорин отметил, что военкомы схватили его прямо на улице города, когда он возвращался домой с работы. По словам украинца, он оказался на фронте после прохождения военной подготовки, длившейся всего лишь 11 дней.

Задорин отметил, что сдался в плен 5 июля. Он рассказал, что во время штурма его позиции российские военные предложили находящимся в блиндажах бойцам ВСУ сдаться. Украинский солдат отметил, что он не хотел погибнуть в этой мясорубке, поэтому принял решение вместе со своими сослуживцами добровольно сложить оружие.