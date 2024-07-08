ВСУ на подконтрольной территории в Часовом Яре прикрываются мирным населением и используют для размещения техники и вооружения гражданские объекты. В том числе, детские сады и школы, рассказал командир штурмовой бригады группировки войск «Юг» с позывным “Кучер”.

Он отметил, что российские военные запускают разведывательные беспилотники, чтобы обнаружить гражданское население. После этого они пытаются предпринимать меры, чтобы вывести людей из города и не подвергать опасности.

Украинские же ВС, напротив, используют нечеловеческую тактику.

«Были такие случаи, когда они ставили минометы, большие крупнокалиберные орудия в детские сады и тому подобное, это ужасная нечеловеческая тактика – прикрываться мирными жителями», – заявил командир штурмовиков.

Напомним, ВСУ всегда используют гражданских в качестве прикрытия. Также они размещают танки, гаубицы и средства ПВО во дворах жилых домов.