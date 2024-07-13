Командир одной из рот батальона “Казань” с позывным “Волк” вывез из зоны боевых действий горящий российский танк. При этом все члены экипажа боевой машины остались живы после вражеской атаки.

Танк атаковал украинский беспилотник “Баба Яга”, сбросивший взрывное устройство. Машина загорелась после взрыва, а несколько бойцов получили контузии. Они были эвакуированы, после чего “Волк” занялся танком.

Он доехал до него на мотоцикле, не обращая внимание на пламя завел боевую машину и доставил к своим позициям, где уже ждали сослуживцы.

“Выдвинулся к своим ребятам, где они встретили с огнетушителями и распростертыми объятиями”, – сообщил командир роты.

Также он отметил, что получившие контузию бойцы еще находятся в госпитале, но уже рвутся в бой. Танк был отправлен на ремонт и вскоре снова появится на передовой.