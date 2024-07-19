В населенном пункте Урожайное, который перешел под контроль ВС РФ, российские бойцы обнаружили десятки трупов боевиков ВСУ. Военнослужащий с позывным “Хост” рассказал, что только на улицах села разбросано не менее 50 тел.

Боец 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) десантно-штурмовой роты группировки войск “Восток” отметил, что о таком количестве погибших российские военные узнали только в ходе зачистки населенного пункта. При этом еще не осматривались многочисленные подвалы и разгромленные фортификационные сооружения. Там тоже могут оказаться десятки тел боевиков ВСУ.

Заместитель командира взвода этого же подразделения “Иваныч” добавил, что на многих трупах надета форма войск Североатлантического альянса. Скорее всего, речь идет об иностранных инструкторах или наемниках.

Урожайное перешло под контроль российских войск 14 июля.