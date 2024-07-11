Командование ВСУ начало перебрасывать подразделения на Торецкое направление из-под Волчанска, чтобы закрыть образовавшиеся в ДНР “дыры” в обороне, рассказал российский военнослужащий Александр.

Он отметил, что у Киева полностью отсутствует резерв в глубоком тылу, поэтому командованию приходится оперировать теми частями, которые имеются в его распоряжении.

На Харьковском направлении ВС РФ идут в наступление достаточно уверенно, преодолевая отчаянное сопротивление украинских войск. В ДНР они также перехватили инициативу, эксперты из Киева заявляют, что Нью-Йорк и Торецк могут в ближайшее время перейти под контроль России.

Именно поэтому командование ВСУ вынуждено “затыкать дыры” подразделениями, действующими на передовой, перебрасывая из с одного направления на другое.