Украинские боевики запускают дроны-камикадзе по гражданским объектам в Харьковской области. Причем делают это намеренно, рассказал командир одного из российских подразделений с позывным “Рубеж”.

Он отметил, что дроны-камикадзе ВСУ летят на школы, магазины и больницы, в полях боевики целятся по комбайнам, они не останавливаются не перед чем.

Российские ВС используют станции радиоэлектронной борьбы для перехвата управления беспилотниками и сразу же их уничтожают. Кроме того, РЭБ перехватывает видеосигнал, что позволяет документировать военные преступление украинских войск.

В будущем все причастные к этим преступлениям понесут суровое наказание, заявил боец. Также он отметил, что от возмездия террористам уйти не удастся.