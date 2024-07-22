Запад и Украина постоянно пытаются модернизировать свои средства радиоэлектронной борьбы, однако это не помогает им справляться с дронами-камикадзе “Ланцет”. Эти беспилотники легко преодолевают любую защиту противника, рассказал ТАСС боец группировки войск “Днепр”. Его подразделение БПЛА ведет боевые действия на Каховском направлении.

Он отметил, что эффективность “Ланцетов” уже не подвергается сомнениям, поэтому эти БПЛА как применялись, так и будут применяться ВС России. Они обходят защиту целей вражескими средствами РЭБ и успешно атакуют намеченные цели.

“Ланцеты” в зависимости от модификации могут нести 3–5 кг полезной нагрузки. Они находятся в воздухе 30-40 минут, поражают самые разнообразные цели, включая бронетехнику, комплексы противовоздушной обороны, артиллерийские орудия и даже истребители на украинских аэродромах.