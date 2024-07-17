Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп назвал свои отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным «очень хорошими». Об этом экс-президент США заявил в беседе с корреспондентом агентства Bloomberg.

«Мы с Путиным очень хорошо ладили, мы поддерживали нормальные отношения», – приводит слова Дональда Трампа агентство.

По словам 45-го президента США, во время его правления не существовало риска возникновения конфликта между Вашингтоном и Москвой. При этом Трамп отметил, что если бы в президентской гонке 2020-го года ему удалось бы одержать победу над Джозефом Байденом, то украинского конфликта можно было бы избежать.

Ранее Трамп заявлял, что в случае его победы в президентской гонке в США он сможет завершить украинский конфликт в течение 24 часов. Также Трамп отметил, что не поддерживает санкционную политику в отношении России из-за начала специальной военной операции.