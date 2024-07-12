Поставки запасных частей, а также языковой барьер между западными инструкторами и украинскими пилотами являются главными проблемами в вопросе отправки истребителей F-16 на Украину. Об этом в своем материале со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg.

«Поставка истребителей F-16 на Украину была затруднена проблемами со своевременными поставками запасных частей и трудностями в общении иностранных инструкторов с украинскими пилотами, проходящими обучение на Западе, из-за языкового барьера», – пишет автор публикации.

Источник агентства отмечает, что к концу лета Киев должен получить не менее шести западных истребителей F-16, а к концу года общее количество переданных самолетов должно составить 20 единиц.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, что истребители F-16 уже были отправлены на Украину, однако Киев получит их летом текущего года. При этом точной даты поставки западных истребителей киевскому режиму Блинкен не сообщил.