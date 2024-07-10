Блогер Илья Варламов (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) раскритиковал китайский город Чунцин.

Этот самый большой населенный пункт Китая, по мнению блогера, слишком неопрятный и нелепый. Его небоскребы отлично смотрятся издалека, но когда попадаешь в сам город, то замечаешь, что здания выглядят какими-то слишком грязными и неаккуратными.

«Когда ты соприкасаешься с этими деталями, ты думаешь: “Блин, ребят, ну можно было сделать и получше”», – написал Варламов.

Также ему не понравились неприятные запахи в жилых кварталах Чунцина.

Ранее Варламов раскритиковал американский Нью-Йорк, заявив, что из-за слишком дорогой недвижимости в городе очень много бездомных.