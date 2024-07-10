Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в последнее время в странах-членах Североатлантического альянса произошли акции саботажа и попытки убийств. И в этом госсекретарь США бездоказательно обвинил Российскую Федерацию.

«Каждый союзник сфокусирован на том факте, что мы видели атаки в последние месяцы, поджоги, акции саботажа, попытки убийств, дезинформацию, киберугрозы», – заявил Блинкен.

По словам представителя Белого дома, все вышеперечисленное является «российской стратегией», и таким образом Россия намерена расколоть блок НАТО, подорвав его безопасность.

Однако слова госсекретаря США были лишь голословными заявлениями. Он не привел не единого доказательства того, что Россия хоть бы косвенно, но была причастна ко всем вышеперечисленным событиям в странах НАТО. Подобные заявления являются беспочвенными и необоснованными.

Российское руководство категорически отрицает причастность к подобного рода действиям.