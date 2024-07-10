Подразделения российской группировки войск “Север” форсировали реку Волчья и достигли новых тактических успехов на Харьковском направлении.

В Волчанске, по словам военных корреспондентов, ВС РФ вынудили противника отступить за местную пожарную часть. Рядом с агрегатным заводом, к югу от предприятия, продолжаются бои.

Также ВСУ оставили ранее занимаемый городской пляж, не в силах сдерживать натиск российских войск.

Ранее сообщалось, что в ДНР подразделения ВС РФ ворвались в центр Нью-Йорка и заставили врага отступать. Сложная для украинской армии ситуация остается под Торецком. По мнению киевских экспертов, этот город вместе с находящимся рядом селом будут потеряны в самое ближайшее время.