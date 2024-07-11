Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, разобидевшись на Воздушные силы Украины, бывший спикер которых назвал ее “циничной мразью”, продолжает раскрывать правду о состоянии дел в ПВО страны.

По ее словам, многие западные зенитно-ракетные комплексы неисправны, а в мобильных группах, которые призваны сбивать дроны-камикадзе, не хватает людей. Стрелков, которые набираются опыта, отправляют на передовую, где они либо гибнут, либо сдаются в плен ВС РФ.

“Элементарных мобильных групп и дроновых расчетов на ключевых объектах инфраструктуры часто нет, а ключевые объекты часто не имеют ПВО вообще, и россияне об этом прекрасно знают”, — заявила депутат.

Также она отметила, что вышедшие из строя ЗРК ремонтировать некому, до сих пор не определены списки необходимых запасных частей.

В это же время руководство Воздушных сил называет попадающие точно в цели российские ракеты “обломками” и не разрешает их снимать простым гражданам. Хотя, наоборот”, нужно делать как можно больше видеозаписей. Они ничем не помещают, так как разведывательные БПЛА РФ и так все видят без необходимости искать кадры в социальных сетях.