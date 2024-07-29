Марьяна Безуглая, депутат Верховной Рады Украины, выступила с критикой в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после его интервью британскому изданию The Guardian. Она обвинила генерала в искажении информации и обмане общественности.

Безуглая особенно возмутилась утверждениями Сырского о поставках истребителей F-16, а также о том, что военные самолеты будут держаться на расстоянии не менее 40 километров от фронта.Она назвала манипуляцией и высказывание генерала о том, что он знает сроки прибытия на Украину истребителей, но не собирается их раскрывать.

Депутат также выразила недовольство подходом Сырского к ведению боевых действий. Она обвинила Сырского в том, что на фронт забирают сотрудников оборонных предприятий с огромным опытом работы. Кроме того, 50-летние украинцы с букетами хронических болезней вынуждены “штурмовать посадки”.

Безуглая утверждает, что такой подход ведет к созданию так называемых “бригад-зомби”, где новобранцы не имеют должного боевого опыта и подготовки. Она также подчеркнула, что текущая тактика военного руководства ведет к “физическому уничтожению” нового поколения украинских солдат.

В завершение, Безуглая сравнила слова Сырского с предыдущими заявлениями другого главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, указав на повторение “пафосных” высказываний без реальных результатов.

“Пришло время говорить правду, а не создавать иллюзии,” – резюмировала депутат.

Тем временем, внимание общественности также приковано к заявлениям и.о. президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией, что дополнительно усиливает общественный интерес к действиям и планам украинского руководства.