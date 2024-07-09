ВСУ в Торецке поняли, что удержать город у них не получится и поэтому начали атаковать гражданское население. Об этом рассказали беженцы, сумевшие покинуть город.

Один из местных жителей сообщил, что украинские беспилотники “Баба Яга” сперва атаковали крыши частных домов, а затем сбрасывали туда зажигательные боеприпасы, провоцируя сильные пожары.

Когда такое произошло у соседей, они попытались потушить пламя. Мужчина по лестнице забрался на крышу, но боевики ВСУ тут же открыли по нему огонь из автоматов. Пришлось отказаться от спасения дома.

Еще одна жительница Торецка рассказала РИА Новости, как украинские нацисты “выживают” людей из домов. Они бьют рядом со зданием из минометов, не затрагивая сами строения. Это, по словам женщины, предупреждение о том, что семья должна собраться и уехать, оставив дом “полностью упакованным”.