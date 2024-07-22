Мирным жителям в Торецке приходится притворяться мертвыми, так как ВСУ открыли на них охоту с использованием дронов-камикадзе, рассказала выжившая и эвакуированная из города женщина.

Украинские националисты выслеживают гражданских, которые идут набирать воду и атакуют их беспилотниками.

“Сбрасывают на дома, в подвалы, где люди [гражданские] прячутся. Услышали, что дрон жужжит – падаем на землю, не шевелимся. Умерли. А сами лежим и молимся, чтобы мимо пролетел. Он повисит и летит дальше, сбрасывает на соседние дома”, – добавила беженка.

Кроме того, она сообщила о расстрелах мужчин из Торецка, которые не желают идти служить в украинскую армию. У ее соседа так убили 40-летнего сына, причем прямо на глазах у пожилого отца.

Выжившие в Торецке люди уверены, что и охота с беспилотниками, и расстрелы – это месть нацистов гражданским, которые не покинули город, а хотят дождаться российскую армию.