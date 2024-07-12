Знаменитая голливудская актриса Марго Робби впервые появилась на публике после того, как стало известно о ее беременности. Звезда фильма «Барби» посетила Уимблдонский турнир вместе со своим мужем продюсером Томом Акерли. Фотографии знаменитостей были опубликованы изданием Daily Mail.

Для выхода в свет Марго выбрала асимметричное белое платье в черный горошек с драпировкой в зоне талии. В этом платье отчетливо можно рассмотреть беременный животик знаменитости. Актриса надела солнцезащитные очки и черные мюли на устойчивом каблуке. Свой образ Марго дополнила черно-белой маленькой сумочкой. Артистка распустила свои белокурые локоны, сделав легкую укладку.

Марго Робби вышла замуж за Тома Акерли в 2016 году. Супруги основали свою продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment, которая выпустила много успешных картин. Среди них стоит отметить «Барби», «Тоня против всех», «Солтберн» и другие. О беременности Марго стало известно благодаря публикации снимков с отдыха актрисы и ее супруга в Италии. Папарацци засняли знаменитость в укороченном топе, открывающем ее беременный животик.