Известный голливудский актер запустил новый тренд на грустный взгляд и угрюмое лицо и стакан кофе в руке. Ролики, подражающие вид Бена Аффлека, завирусились в Сети. Пользователи начали массово изображать актера, которого в последнее время папарацци фотографируют с одними и теми же эмоциями – угрюмым лицом и грустным взглядом.

Бен Аффлек сейчас переживает расставание со своей супругой певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Известно, что актеры уже несколько месяцев не живут вместе – Бен съехал от жены в район, где проживает его экс-супруга с детьми Дженнифер Гарнер. Джей Ло, по всей видимости, пыталась помирится с Беном. Она приезжала на важные школьные мероприятия детей своего мужа, однако на всех снимках, сделанными папарацци, Бен выглядел злым и недовольным в компании Дженнифер Лопес.

Источники из окружения певицы утверждают, что она уже не пытается спасти их брак. Теперь она начала жалеть, что вообще решилась на воссоединение с Аффлеком после 20-летнего разрыва.