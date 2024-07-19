Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен уйти со своего поста только после завершения конфликта. Об этом украинский президент рассказал в беседе с журналистом британской телерадиокомпании BBC Крисом Мейсоном.

По словам украинского президента, он может уйти в отставку только после завершения боевых действий на территории Украины. Зеленский отметил, что в соответствии с конституцией страны нельзя проводить выборы во время военного положения.

Владимир Зеленский также допустил возможность решения украинского конфликта в дипломатической плоскости. При этом украинский президент заявил о необходимости «оказания давления на Москву» со стороны мирового сообщества.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что киевский режим старается всеми силами продолжать конфликт для продления военного положения в стране. В ином случае придется назначать выборы, шансов победить на которых у действующего руководства страны нет.