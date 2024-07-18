Президент Соединенных Штатов Джо Байден забыл имя главы Минобороны США Ллойда Остина, назвав его «Чернокожим мужчиной». Очередной конфуз с американским лидером произошел во время его интервью журналистам телеканала ВET.

«Посмотрите на то, с какой критикой я сталкиваюсь из-за того, что я назначил на пост министра обороны того чернокожего мужчину», – заявил американский президент.

Видео, на котором Джо Байден запнулся, говоря о министре обороны США, а потом назвал его чернокожим мужчиной, набрало большое количество просмотров. Многие уверены, что состояние здоровья Байдена ухудшается, поэтому ему не стоит баллотироваться на второй срок.

После того, как президент не смог вспомнить имя шефа Пентагона, он упомянул также судью Верховного суда Кетанджи Браун Джексон (она тоже является чернокожей). До сих пор не ясно, имел ли Байден в виду, что пост министра обороны страны занимает Браун Джексон, или ее он упомянул в качестве высокопоставленного афроамериканца.