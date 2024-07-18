После неудачных предвыборных дебатов действующий президент США Джозеф Байден столкнулся с многочисленными вопросами о своей способности физически руководить страной. Подробности в своем материале сообщает издание Business Standard.

«Только если бы мне сказали, что у меня было какое-то заболевание, а это не так», – приводит ответ Байдена на вопрос о возможной передачи власти автор материала.

По словам Байдена, он готов передать власть в руки своего вице-президента Камалы Харрис только в случае серьезного ухудшения состояния собственного здоровья. При этом Байден заявил, что вполне законно задавать вопросы о его возрасте и состоянии здоровья.

Президент США заявил, что Дональд Трамп всего на три года младше него. При этом Байден уверен, что находится в немного лучшей физической форме, чем 45-й американский президент. Осенью текущего года Джозефу Байдену исполниться 82 года. Однако лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что снятие кандидатуры Байдена с президентской гонки будет лучшим решением для страны и Демократической партии.