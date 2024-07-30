Президент США Джо Байден написал статью для издания Washington Post, в которой анонсировал реформу верховного суда. Он предлагает внести поправку в конституцию США, чтобы отменить норму о неподсудности бывших американских президентов за правонарушения, совершенные ими во время пребывания на должности главы государства.

«Я призываю принять поправку к американской конституции под названием “Никто не может стоять выше закона”», – написал в своей статье Джо Байден.

По его словам, данная норма продемонстрирует равноправие всех перед законом США, включая экс-президентов. Также Байден предлагает ограничить срок пребывания верховных судей в должности сроком в 18 лет (в настоящий момент временных рамок, ограничивающих пребывание на должности верховного судье, в США нет). При этом президент должен получить право заменять одного из девяти верховных судей каждые два года.

Еще одним нововведением в работе верховного суда должен стать так называемый единый этический кодекс, обязательный к исполнению всеми верховными судьями в США.