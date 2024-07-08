Экс-генеральный продюсер телеканала “Матч-ТВ” и заместитель гендиректора “Газпром-медиа” Тина Канделаки отреагировала на происшествие с изнасилованием сотрудники канала прямо у телекомпании “Останкино”.

“Все наши мысли — с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия”, – заявила Канделаки.

Также на инцидент отреагировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил Андрею Стрижову, возглавляющему Главное следственное управление по столице, докладывать все детали ранее возбужденного по факту преступления уголовного дела.

По словам сотрудницы телеканала “Матч-ТВ”, трое мигрантов напали на нее в ночь на 7 июля, около 2:30. Она завершила работу и шла домой.

Все насильники уже задержаны. Ними оказались выходцы из Узбекистана 22, 24 и 25 лет. В Москву они приехали на заработки. В отношении всех троих возбуждено дело об изнасиловании, совершенном группой лиц.