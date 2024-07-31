Украинская телевизионная ведущая Наталия Мосейчук (включена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) была заочно приговорена к пяти годам колонии решением Басманного суда Москвы. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского суда.

В ходе судебного заседания было определено, что украинская телеведущая Наталия Мосейчук призывала к насилию над офицерами Вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому Басманный суд вынес заочный обвинительный приговор в отношении гражданки Украины Мосейчук по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Украинскую телеведущую объявили в международный розыск. В момент экстрадиции Наталии Мосейчук на территорию Российской Федерации начнется отсчет срока отбывания ее наказания. Уголовное дела в отношении Мосейчук было открыто еще в 2022 году, после выхода в эфир телепрограммы, в которой она призывала к насилию в отношении офицеров российской армии.