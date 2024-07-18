В предвыборной гонке в Соединенных Штатах в ближайшее время можно ожидать сенсации. Издание Axios сообщило, что действующий президент Джо Байден уже к выходным будет вынужден снять свою кандидатуру.

“Несколько высокопоставленных демократов в частном порядке рассказали нам, что растущее давление со стороны партийных лидеров в Конгрессе и близких друзей убедит президента Байдена принять решение выйти из президентской гонки уже в эти выходные”, – сообщили авторы публикации.

Также они напомнили, что Джо Байден подхватил коронавирусную инфекцию, из-за которой пропустит ежегодное мероприятие UnidosUS. При этом диагноз Covid-19 дает нынешнему главе государства вполне разумный повод для снятия своей кандидатуры с выборов. Впрочем, пока он отрицает такую возможность.

Демократы считают шансы Байдена на президентство крайне низкими. Однако даже в случае победы он своим неадекватным поведением может привести партию к поражению на парламентских выборах.