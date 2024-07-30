Согласно последнему исследованию агентства “АВТОСТАТ”, китайские автомобили продолжают укреплять свои позиции на российском рынке. Обновленный отчет “Парк ТС в РФ на 01.07.2024 г.” показал, что самым популярным китайским автомобилем в России является кроссовер Haval Jolion. На середину 2024 года в стране зарегистрировано 116,2 тысячи таких машин, что составляет 6,2% от всех китайских авто в РФ.

На втором месте по популярности расположился кроссовер Geely Coolray с числом в 82,1 тысячи экземпляров, доля которого достигает 4,4%. Третье место занимает Chery Tiggo 7 PRO Max с результатом в 67,3 тысячи машин, что соответствует 3,6% от всего парка.

В ТОП-10 китайских автомобилей в России входят исключительно SUV-модели, подчеркивая тенденцию предпочтения россиянами этого сегмента. Среди прочих моделей в списке: Chery Tiggo (56 тыс.), OMODA C5 (55,5 тыс.), Haval F7 (55,4 тыс.), Chery Tiggo 7 PRO (54,6 тыс.), Chery Tiggo 4 PRO (53,9 тыс.), Lifan X60 (53,5 тыс.) и Great Wall Hover H3 (51,4 тыс.).

В общей сложности на начало июля 2024 года в России насчитывается 1 млн 862,6 тыс. легковых автомобилей китайских брендов, что составляет 4% от всего автопарка страны. Эти данные свидетельствуют о стабильном росте интереса к китайским автомобилям среди российских потребителей.