В зоне ответственности группировки войск центр экипажи “Аллигаторов” разгромили опорный пункт ВСУ и уничтожили находящийся там личный состав.

Ударные вертолеты Ка-52М задействовали авиационные ракеты “Вихрь” и неуправляемые С-8. Атака проведена максимально точно, успешное поражение цели зафиксировано разведывательными БПЛА.

После удара по врагу вертолеты провели противоракетный маневр, разбросали тепловые ловушки и ушли на базу, куда добрались без происшествий.

Ранее Минобороны РФ также сообщило, что вертолеты Ка-52 “Аллигатор” отличились и в зоне ответственности группировки войск “Север”. Там они уничтожили тщательно замаскированную военную технику противника.

Ка-52 хорошо проявили себя в ходе украинского контрнаступления летом 2023 года. Они громили личный состав и бронетехнику, не давая боевикам ВСУ прорвать российскую оборону.