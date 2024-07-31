В Харьковской области ВС РФ поразили пункт размещения боевиков националистического батальона ВСУ «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация)). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По словам Лебедева, удар по объекту в Чугуеве был нанесен в 04:45. Он также уточнил, что там же находились иностранные наемники.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска поразили аэродром в Миргороде Полтавской области и склад с горюче-смазочными материалами. По его словам, взрывы прозвучали уже после первичных ударов, что указывает на вторичную детонацию.

Эти события продолжают подчеркивать напряженность в регионе и сложность текущей военной ситуации. Операции российской армии направлены на нейтрализацию критических военных объектов и ресурсов противника, что подтверждается последними ударами по стратегическим целям.

Развитие событий в Чугуеве и Миргороде демонстрирует важность и эффективность разведывательной информации, которая помогает российским силам точечно поражать ключевые позиции противника, снижая их боевые возможности и ресурсы.