Вооруженные силы Российской Федерации нанесли результативный удар по колонне украинской армии, передвигавшейся в Сумской области, из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Кадры с моментом удара по технике ВСУ были опубликованы пресс-службой Министерство обороны России в официальном Телеграм-канале ведомства.

«Расчет ОТРК «Искандер-М» нанес ракетный удар по вскрытой разведкой колонне ВСУ в населенном пункте Стецковка Сумской области», – сообщает пресс-служба Минобороны России.

В результате удара ракетой с кассетной боевой часть армия России уничтожила крупный полевой склад с боеприпасами, 20 грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки боеприпасов и личного состава, а также около 65 военнослужащих ВС Украины.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщала об уничтожении двух пусковых установок Patriot, дислоцировавшихся в Одесской области, ударом из ОТКР «Искандер-М».