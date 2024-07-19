Военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль территорию населенного пункта Юрьевка, расположенного под Нью-Йорком (ранее Новгородское) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

В окрестностях населенного пункта Нью-Йорк линия обороны ВСУ претерпела минимальные изменения по сравнению с другими участками фронта после начала специальной военной операции. К северу от Нью-Йорка расположен город Торецк (ранее Дзержинск), где ВСУ с 2014 года успели построить мощные оборонительные сооружения. Однако и на данном направлении российская армия постепенно теснит противника.

Следует отметить, что в течение недели российским войскам удалось взять под контроль два населенных пункта: Юрьевку и Урожайное. В освобождении Юрьевке участвовали военнослужащие группировки войск «Центр», а с территории Урожайного противника выбили подразделения группировки войск «Восток».