Всего 48 часов потребовалось ВС РФ, чтобы переломить ход боевых действий на Покровском направлении. Они установили контроль над населенным пунктом Прогресс и решили одну из важнейших стратегических задач, рассказал Telegram-канал “Военкоры Русской весны”.

Ему вторит немецкий журналист Юлиан Рёпке. Он отмечает, что продвижение всего за один день на 3 километра вглубь украинской обороны лишь подтверждает, что фронт ВСУ разваливается на глазах.

Штурм населенного пункта начался 19 июля. Киев сперва бросил туда дополнительные силы, чтобы удержать важные логистические пути. Но 20 июля крупные потери вынудили противника отступить. При этом Украина пока официально не подтверждает потерю села.

Военкоры пишут, что сейчас перед российскими войсками, успешно взявшими Прогресс, стоят две ключевые цели.