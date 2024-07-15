15 июля сборная Аргентины одержала победу в Кубке Америки-2024. Благодаря этому аргентинский нападающий Лионель Месси стал рекордсменом по количеству титулов.

Всего за свою карьеру Месси победил в 45 различных турнирах. Ранее рекорд принадлежал Дани Алвесу, с которым аргентинец играл в “Барселоне”. В активе Алвеса 45 трофеев.

Аргентина в финале Копа Америка-2024 одолела Колумбию в дополнительное время со счетом 1:0. Месси вышел на поле в стартовом составе, но был заменен на 66-й минуте, получив травму. На турнире он забил всего один гол.

Напомним, 14 июля закончился также чемпионат Европы, победу в котором одержала сборная Испании. Она выиграла у Англии со счетом 2:1 и стала самой титулованной командой континента.