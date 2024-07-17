Сотрудники ФБР провели обыски в доме и автомобиле Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего на митинге в штате Пенсильвания в Дональда Трампа, а также опросили более 100 человек, однако так и не смогли выяснить мотивов стрелка. Об этом в своем материале сообщает агентство Associated Press.

Следователи получили доступ к мобильному телефону Крукса, а также смогли изучить содержимое его персонального компьютера, но так и не нашли мотивов, которые могли бы побудить Крукса совершить покушение на Дональда Трампа.

Автор материала отмечает, что на основе собранных данных следствие смогло установить лишь обрывочный портрет подозреваемого в стрельбе в Дональда Трампа. Известно, что Крукс был «умным, но очень замкнутым в себе человеком». Его одноклассники отмечали, что он предпочитал сидеть во время обеда в одиночестве, пропадая в своем смартфоне. При этом парень любил одеваться в охотничью одежду, за что его неоднократно дразнили сверстники.